«Шоу Эллен Дедженерес» завершилось после 19 лет в эфире

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В США вышла в эфир заключительная серия «Шоу Эллен Дедженерес» после 19 лет в эфире. Об этом сообщает Variety.

Гостями последнего выпуска стали Дженнифер Энистон (она появлялась в качестве гостя еще в самом первом выпуске шоу), Пинк и Билли Айлиш.

В начале шоу Дедженерес, которая в 1997 году совершила каминг-аут, произнесла монолог о том, насколько за время выхода передачи изменилось отношение к ЛГБТ-сообществу.

[Когда шоу запустили в эфир,] мы не могли говорить слово «гей». Я не могла сказать «мы», потому что это подразумевало, что я с кем-то. Конечно, я не могла сказать «жена», потому что ЛГБТ-людям было запрещено вступать в брак. 25 лет назад они отменили мой ситком, потому что они не хотели, чтобы лесбиянка появлялась в прайм-тайм раз в неделю. Я сказала: «Хорошо, тогда я буду появляться в дневное время каждый день. Как насчет этого?»

«Шоу Эллен Дедженерес» выходило с сентября 2003 года. Его гостями становились многие знаменитости. Шоу получило более 60 телевизионных премий «Эмми».

Еще в мае 2021 года Дедженерес заявила, что предстоящий сезон шоу будет последним. Менее чем за год до этого несколько десятков бывших сотрудников шоу пожаловались на домогательства со стороны продюсеров. Дедженерес извинилась перед ними, а продюсеров уволили.

Читайте также

Десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» обвинили руководство в домогательствах. Дедженерес извинилась за подчиненных

Читайте также

Десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» обвинили руководство в домогательствах. Дедженерес извинилась за подчиненных

Читайте также

Десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» обвинили руководство в домогательствах. Дедженерес извинилась за подчиненных

Читайте также

Десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» обвинили руководство в домогательствах. Дедженерес извинилась за подчиненных

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь