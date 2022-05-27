Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до конца года

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Министерство сельского хозяйства РФ разработало постановление о временном запрете экспорта риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что ограничение экспорта нацелено на обеспечение продовольственной безопасности России и удержание внутренних цен на рисовую крупу.

Запрет не будет распространяться на поставки риса в страны , Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, гуманитарную помощь, а также поставки в рамках международных соглашений и транзитных перевозок. Кроме того, не будет запрещен вывоз риса для военных, которые находятся за пределами РФ, и для российских организаций в Байконуре и на архипелаге Шпицберген.

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