ДНР заявила об установлении «полного контроля» над Лиманом

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Самопровозглашенная Донецкая народная республика заявила об установлении «полного контроля» над городом Лиман Донецкой области Украины.

В сообщении ДНР населенный пункт упоминается как «Красный Лиман» — так он назывался до 2016 года.

Украинский Генштаб утром 27 мая заявил о попытках пророссийских сил «закрепиться» в Лимане, а глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сказал, что «большая часть Лимана не контролируется украинскими военными».

Вечером накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о потере города, при этом назвав данные «непроверенными».

Лиман в перспективе может быть использован пророссийскими силами для наступления на Славянск и Краматорск, где сосредоточены основные силы украинской группировки в Донбассе. Город расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от Славянска, но их разделяет крупная водная преграда — Северский Донец. Сообщается, что украинские войска, отступив из Лимана, взорвали последний мост через реку в этом районе.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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