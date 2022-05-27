AP: российские олигархи предложили Западу снять с них санкции в обмен на вклад в восстановление Украины

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Неназванные российские олигархи предложили правительствам западных стран снять с них санкции в обмен на вклад в восстановление Украины, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Бизнесмены обратились с этим предложением к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 1990-е работала журналистом в Москве и имеет связи в России. Фриланд рассказала об этом на встрече с коллегами из стран «Большой семерки» на прошлой неделе.

По мнению одного из источников AP, ситуация, при которой бы российские олигархи дистанцировались от президента РФ Владимира Путина, одновременно финансируя Украину, была бы в интересах Запада. По его словам, власти Украины знают об этих обсуждениях.

Страны Запада ввели санкции из-за вторжения России в Украину против крупнейших российских бизнесменов, в том числе живущих за пределами РФ. Некоторые из них — Михаил Фридман и Петр Авен — публично жаловались на попадание в список, утверждая, что не имеют влияния на Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм выплаты компенсаций пострадавшим от действий российской армии за счет конфискации арестованных российских активов за рубежом.

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