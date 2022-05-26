Собянин: в ресторанах, которые откроются вместо «Макдоналдса», сохранится прежнее меню

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Меню в ресторанах, которые откроются на месте «Макдоналдса», останется прежним. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как заявил чиновник, «сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться».

При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.

Собянин также отметил, что хотя уход «Макдоналдса» «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу», на самом деле более 90% меню было составлено из российских продуктов.

«Макдоналдс» 16 мая объявил о том, что уходит из России и продает свой бизнес. Причиной этого стала война в Украине; сразу после начала боевых действий компания приостановила работу своих ресторанов, однако продолжила платить зарплату сотрудникам.

Покупателем бизнеса «Макдоналдса» в России стал предприниматель из Кузбасса Александр Говоров, который ранее был одним из франчайзи компании. «Известия» писали, что сеть может продолжить работу в России под вывеской «Mc».

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