Роскомнадзор стал привлекать Генпрокуратуру к проверкам качества блокировок запрещенных сайтов

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Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных интернет-операторов на предмет соблюдения законодательства о блокировках. Об этом пишет «Коммерсант».

В план мероприятий входит проверка обеспечения блокировки запрещенных сайтов и соцсетей, установки технических средств противодействия угрозам по закону и «суверенном рунете» и эксплуатации комплекса «Ревизор», обеспечивающего мониторинг доступ к сайтам из реестра запрещенной информации.

Как подчеркивает издание, это происходит несмотря на мораторий, запрещающий плановые проверки бизнеса до конца года, введенный 10 марта премьером Михаилом Мишустиным.

За недобросовестную блокировку запрещенных ресурсов операторам грозит штраф до 800 тысяч рублей, пишет издание. В случае выявления грубых нарушений, отметил один из опрошенных «Коммерсантом» экспертов, участие прокуратуры в проверках может привести к возбуждению уголовных дел.

К концу 2021 года в России насчитывалось порядка 5,3 тысячи операторов связи.

С начала войны Роскомнадзор заблокировал несколько десятков крупнейших независимых СМИ, а также фейсбук, инстаграм и твиттер.

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