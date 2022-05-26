Роскомнадзор стал привлекать Генпрокуратуру к проверкам качества блокировок запрещенных сайтов
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных интернет-операторов на предмет соблюдения законодательства о блокировках. Об этом пишет «Коммерсант».
В план мероприятий входит проверка обеспечения блокировки запрещенных сайтов и соцсетей, установки технических средств противодействия угрозам по закону и «суверенном рунете» и эксплуатации комплекса «Ревизор», обеспечивающего мониторинг доступ к сайтам из реестра запрещенной информации.
Как подчеркивает издание, это происходит несмотря на мораторий, запрещающий плановые проверки бизнеса до конца года, введенный 10 марта премьером Михаилом Мишустиным.
За недобросовестную блокировку запрещенных ресурсов операторам грозит штраф до 800 тысяч рублей, пишет издание. В случае выявления грубых нарушений, отметил один из опрошенных «Коммерсантом» экспертов, участие прокуратуры в проверках может привести к возбуждению уголовных дел.
В Роскомнадзоре «Коммерсанту» объясняют проверки тем, что многократно возросло количество компьютерных атак на российскую информационную инфраструктуру: «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований».
К концу 2021 года в России насчитывалось порядка 5,3 тысячи операторов связи.
С начала войны Роскомнадзор заблокировал несколько десятков крупнейших независимых СМИ, а также фейсбук, инстаграм и твиттер.