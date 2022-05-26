МЧС России запустило в Мариуполе и Волновахе автомобили с телеэкранами, на которых показывают новости российских телеканалов
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В Мариуполе, захваченном российскими военными, МЧС РФ запустило«мобильные комплексы информирования» — автомобили с огромными экранами, на которых показывают российские госканалы.
«Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения, — говорится в сообщении МЧС, которое цитирует ТАСС.
МЧС сообщило, что всего в Мариуполе запущены три таких автомобиля — один установлен стационарно, два других курсируют по городу, по два часа транслируя новости.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в свою очередь, сообщал, что в разных точках города установлены 12 огромных телевизоров, которые также транслируют российские каналы. По словам Андрющенко, телевизоры установлены возле мест, которые посещают многие жители, например, у пунктов раздачи воды или гуманитарной помощи.
МЧС России сообщило, что подобные мобильные комплексы работают в Волновахе и Краснолиманском районе Донецкой области. «Они транслируют новости федеральных и республиканских телеканалов, передают справочную информацию для жителей, а детям показывают мультфильмы и сказки», пишет ТАСС.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.