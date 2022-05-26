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Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Часть его речи была посвящена уходу из России международных компаний и санкциям, наложенным на РФ из-за вторжения в Украину.

«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу, — цитирует выступление Путина РИА Новости. — Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится».

Говоря о санкциях, в рамках которых, в частности, в Россию запрещен ввоз предметов роскоши, Путин заявил: «Ничего не изменится, а те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

«Но это те люди, которые и так ездили на 600-х „Мерседесах“. И будут ездить — уверяю, привезут откуда угодно их, из какой угодно страны», — заявил Путин, добавив, что для России «не это важно».

Важны, продолжил он, «инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития». «Вот над чем мы должны думать, и вот над чем мы должны работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнерами — теми, кто хочет с нами сотрудничать», — сказал он.

Владимир Путин: «Кто ездил на 600-х, так и будет ездить»

Так называемые шестисотые «Мерседесы» — Mercedes-Benz W140 — выпускались с 1991 по 1998 годы.

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество — организация, существовавшая до 2014 года. На смену ей пришел Евразийский экономический союз ( ), аббревиатура ЕврАзЭС иногда используется и для его обозначения.

По данным Йельской школы менеджмента на середину мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

24 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий вводить внешнее управление российскими активами компаний из «недружественных» стран, решивших уйти из РФ.

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