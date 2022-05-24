Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые ушли из России, одобрен в первом чтении

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий вводить внешнее управление российскими активами компаний из «недружественных» стран.

Внешнее управление, следует из документа, может вводиться по решению суда в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года «в отсутствие для этого очевидных экономических оснований» заявили о прекращении деятельности в РФ. Речь идет о компаниях, где представителям «недружественных» стран принадлежит не менее 25%.

В законопроекте прописаны критерии, которым должна соответствовать компания, в которой собираются ввести внешнее управление, например, такое решение может быть принято, если речь идет о производителе социально значимых товаров или товаров первой необходимости. При этом указывается, что под внешнее управление могут попасть и другие компании, если так решит межведомственная комиссия при Минэкономразвития.

Внешние управляющие будут принимать решение о продаже компании с торгов. Новые собственники должны будут сохранить рабочие места и обеспечить продолжение работы компании в течение как минимум года.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), напоминает «Интерфакс», просил внести изменения в законопроект, например, повысить с 25% до 50% долю «недружественного» иностранного участия в российской организации для принятия решения о введении в ней внешней администрации.

По данным Йельской школы менеджмента на середину мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

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