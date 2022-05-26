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Генерал Шаманов назвал «одной из главных ошибок» вторжения в Украину представление, что российских военных будут «встречать с цветами»

Источник: РБК

Бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы РФ генерал Владимир Шаманов назвал одной из главных ошибок «специальной военной операции» представление, что украинцы будут «встречать с цветами» российских военных. На интервью, опубликованное 22 мая, обратило внимание РБК.

«Те, кто рассчитывал, что нас будут встречать с цветами… Ну, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток. Сегодня мы как бы преодолели уже эту составляющую, но еще предстоит немало сделать», — сказал он.

Шаманов также заявил, что «демилитаризация» Украины, по его мнению, может занять от пяти до 10 лет.

Судя по косвенным признакам, руководство РФ рассчитывало на быстрый ход «спецоперации» в Украине и недооценивало потенциал сопротивления со стороны украинцев. В частности, один из росгвардейцев рассказал, что перед его отрядом, зашедшим в Украину 24 февраля, стояла задача охранять улицы и перекрестки в Киеве. Дойти до Киева российским силам так и не удалось.

Как на самом деле в Украине встречают российских солдат
Meduza

Генерал Владимир Шаманов — один из самых известных военных деятелей РФ, бывший одним из руководителей российской армии во время войн в Чечне. Правозащитные организации называют Шаманова причастным к массовой гибели мирных жителей и пыткам задержанных. Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев, считающийся соратником Рамзана Кадырова, говорил, что для чеченцев имя Шаманова «стоит рядом с именем генерала Ермолова, целенаправленно уничтожавшего в Чечне все живое на своем кровавом пути».

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