«Медиазону.Беларусь» внесли в белорусский список «экстремистских материалов»

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Издание « .Беларусь» и его аккаунты в соцсетях, а также канал в ютьюбе, объявлены в Беларуси «экстремистскими материалами». Об этом сообщила сама редакция. Соответствующее решение 20 мая принял суд Ленинского района Гродно.

В 2021 году суды в Беларуси объявили «экстремистскими материалами» многие крупные независимые СМИ и телеграм-каналы. Среди прочих власти страны причислили к таким материалам телеграм-канал Nexta Live, крупнейшее новостное издание Tut.by (и ), а также фильмы про комика Славу Комиссаренко и политическую эмиграцию из Беларуси.

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