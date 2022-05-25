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«Медиазону.Беларусь» внесли в белорусский список «экстремистских материалов»

Источник: Медиазона. Беларусь

Издание «Медиазона.Беларусь» и его аккаунты в соцсетях, а также канал в ютьюбе, объявлены в Беларуси «экстремистскими материалами». Об этом сообщила сама редакция. Соответствующее решение 20 мая принял суд Ленинского района Гродно.

В 2021 году суды в Беларуси объявили «экстремистскими материалами» многие крупные независимые СМИ и телеграм-каналы. Среди прочих власти страны причислили к таким материалам телеграм-канал Nexta Live, крупнейшее новостное издание Tut.by (и Zerkalo.io), а также фильмы Юрия Дудя про комика Славу Комиссаренко и политическую эмиграцию из Беларуси.

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