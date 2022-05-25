«Коммерсант»: система денежных переводов Paysend, объявившая об уходе из России, продолжила работу в стране

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Система Paysend решила продолжить работу в России, предлагая услуги по переводу средств за рубеж, рассказали «Коммерсанту» участники платежного рынка.

В марте компания объявила на своей странице в LinkedIn, что из-за войны в Украине приостанавливает все переводы в России.

«Когда мы основали Paysend, миссией было объединить людей и сблизить семью и друзей, даже если они могут быть физически разделены по всему миру. Вторжение России в Украину показывает суровую реальность того, насколько трудной может быть реализация такой простой концепции», — говорилось в сообщении.

На русскоязычном сайте Paysend в разделе «Наша география» представлены Россия, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. При этом при переходе по ссылке «Узнать подробности» говорится, что средства можно отправить в 49 стран и получить из 90 стран. В России компания работает через НКО «Платежи и расчеты», у которой есть действующая лицензия Банка России.

В НКО и самой Paysеnd на вопросы журналистов о деятельности системы в России не ответили.

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Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что востребованность Paysend среди россиян в условиях проблем с международными переводами повысилась. «В такой ситуации нормальный бизнес-подход состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. А заявления остаются заявлениями», — заявил он.

Кроме того, после ухода Western Union с российского рынка, а также на фоне ослабления позиции Сбербанка из-за санкций в сегменте денежных переводов на отдельных направлениях у Paysend не осталось серьезных конкурентов, подчеркнули источники «Коммерсанта» среди участников рынка. Среди прочего, отмечает издание, компания стала одним из крупнейших игроков в сфере переводов в Китай.

На фоне российского вторжения в Украину около тысячи мировых компаний и брендов объявили о приостановке или прекращении своей работы в России. В марте международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт, а система переводов Western Union перестала работать в России и Беларуси.

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