Депутаты предложили сажать россиян на 20 лет за участие в военных действиях против «интересов РФ»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Госдуму внесен законопроект, который дополняет статью 275 Уголовного кодекса о госизмене составом преступления «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта», а также предлагает ряд других нововведений в УК, связанных с военными действиями и противостоянием России с другими странами.

Статью 208 о незаконных вооруженных формированиях предлагается дополнить наказанием для россиян за участие в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет). Депутаты также предлагают ужесточить наказание за организацию .

Помимо этого в УК предлагается внести статью 275.1 о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами (наказание — от двух до восьми лет лишения свободы) и статью 280.4 о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (штраф или лишение свободы на срок от двух до четырех лет).

Наконец, законопроект предлагает убрать из статьи 284.1 о «нежелательных» организациях уточнение, что наказание полагается только в случае осуществления их деятельности на территории РФ. Согласно пояснительной записке, это «позволит комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу национальным интересам».

Читайте также

Война Девяносто первый день

Читайте также

Война Девяносто первый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь