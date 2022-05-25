Депутаты предложили сажать россиян на 20 лет за участие в военных действиях против «интересов РФ»
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В Госдуму внесен законопроект, который дополняет статью 275 Уголовного кодекса о госизмене составом преступления «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта», а также предлагает ряд других нововведений в УК, связанных с военными действиями и противостоянием России с другими странами.
Статью 208 о незаконных вооруженных формированиях предлагается дополнить наказанием для россиян за участие в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет). Депутаты также предлагают ужесточить наказание за организацию наемничества.
Помимо этого в УК предлагается внести статью 275.1 о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами (наказание — от двух до восьми лет лишения свободы) и статью 280.4 о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (штраф или лишение свободы на срок от двух до четырех лет).
Наконец, законопроект предлагает убрать из статьи 284.1 о «нежелательных» организациях уточнение, что наказание полагается только в случае осуществления их деятельности на территории РФ. Согласно пояснительной записке, это «позволит комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу национальным интересам».