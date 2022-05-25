Британский бренд Marks & Spencer покинет российский рынок

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Британский производитель одежды Marks & Spencer решил полностью покинуть российский рынок. Об этом говорится в отчете компании за прошедший финансовый год.

Согласно документу, бизнес Marks & Spencer столкнулся с двумя факторами, сдерживающими его рост: последствиями проблем на границе с ЕС и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в России из-за войны на Украине.

«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в 31 миллион фунтов стерлингов на все затраты на уход из России и приостановку бизнеса в Украине», — говорится в отчете.

При этом компания намерена возобновить работу на украинском рынке, как только это станет возможно.

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Компания Marks & Spencer прекратила поставки в Россию 3 марта, но ее магазины, работающие в стране по франшизе, оставались открытыми. Как отмечает BBC News, сложные франчайзинговые сделки не позволили бренду сразу отказаться от продаж.

Marks & Spencer — крупный британский бренд одежды, обуви, продуктов питания и товаров для дома. В России у ретейлера 48 магазинов, которыми управляет турецкая компания Fiba Holding A.S.

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