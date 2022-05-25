Адвокат заявил, что певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

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Адвокат Бахром Исмаилов заявил, что ФСБ России запретила певице Наргиз въезд в страну на 50 лет. Копию документа, предоставленную, судя по всему, юристом, опубликовали издания Starhit и «Комсомольская правда».

По словам Исмаилова, документ был вручен певице 24 мая в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Узбекистана. После этого, как пишет со ссылкой на адвоката Daily Storm, она вернулась в Узбекистан.

По словам адвоката, причиной запрета могли стать посты Наргиз в соцсетях против войны России против Украины.

Сама Наргиз к моменту публикации новости сообщения о запрете на въезд в Россию не прокомментировала. В офисе продюсера Виктора Дробыша, с которым сотрудничает певица, сообщения о ее задержании в аэропорту Домодедово назвали «неправдой» и заявили, что она находится на родине в Узбекистане и «спокойно занимается своими делами».

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