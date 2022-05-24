Патрушев: Россия «не гонится за сроками» в «спецоперации» в Украине

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская власть «не гонится за сроками» в «специальной военной операции» в Украине.

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — заявил он в ответ на вопрос газеты «Аргументы и факты» о «затягивании сроков спецоперации».

По мнению Патрушева, на стороне России «правда, в том числе историческая», поэтому «все цели, поставленные президентом России, будут выполнены».

Россия начала масштабное вторжение в Украину три месяца назад — 24 февраля. Официальные цели войны — «освобождение» ДНР и ЛНР, а также «демилитаризация» и «денацификация» Украины. Неоднократно сообщалось о планах России завершить войну до 9 мая, однако этого так и не произошло.

ООН официально зарегистрировала гибель в ходе войны почти четырех тысяч мирных жителей, однако власти одного только Мариуполя говорят о гибели более 20 тысяч жителей города.

С начала войны России удалось взять под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области, а также увеличить площадь подконтрольных районов в Донбассе. В первые недели войны Россия оккупировала территории на севере Украины, пытаясь окружить Киев, но в конце марта отступила оттуда.

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