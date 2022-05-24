Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном запрете работы иностранных СМИ за «дискредитацию» армии и «призывы к санкциям»

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Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили в первом чтении законопроект, по которому генпрокурор РФ или его заместители смогут принимать решения об отзыве лицензий иностранных СМИ и лишении иностранных журналистов аккредитации.

Работа СМИ, сообщается на сайте Госдумы, может быть прекращена «за распространение противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации».

Помимо этого, иностранные СМИ можно будет лишить лицензии за информацию, «направленную на дискредитацию Вооруженных Сил РФ» или связанную «с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ», «призывы к несогласованным митингам», «оправдание экстремизма» и «явное неуважение к власти и государству».

Законопроект также дает генпрокурору и его заместителям право лишать иностранных журналистов или зарубежных корреспондентов аккредитации «в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве».

Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена.

Один из авторов законопроекта — депутат от ЛДПР Андрей Луговой в ходе обсуждения в Госдуме выразил уверенность в том, что со стороны генерального прокурора и его заместителей не может быть злоупотреблений новыми полномочиями. Если их решения все-таки окажутся несправедливыми, иностранные СМИ смогут оспорить их в суде, пишет «Право.ru».

По действующему в настоящий момент закону «О СМИ» лишить лицензии средство массовой информации, в том числе иностранное, может суд по иску Роскомнадзора.

Поправки, которые в первом чтении рассмотрела Госдума, были внесены группой депутатов, среди которых глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев, автор многих законодательных инициатив, ограничивающих работу независимых СМИ.

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