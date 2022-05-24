Байден заявил, что американская позиция по Тайваню не изменилась. День назад он говорил, что США готовы применить оружие в случае вторжения Китая на остров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент США Джо Байден сказал, что американская позиция в отношении Тайваня осталась неизменной. Такое заявление Байден сделал на саммите в Токио, сообщает Reuters.

Днем ранее Байден заявил, что США готовы будут применить оружие, если Китай силой попробует захватить Тайвань, который он считает своей территорией.

Власти Китая заявили протест США из-за этого высказывания Байдена, а тема Тайваня, как отмечает CNN, наравне с войной в Украине стала одной из главных на саммите Quad.

США по двусторонним договоренностям должны обеспечивать защиту Тайваня, однако уже длительное время придерживаются политики «стратегической двусмысленности» в отношении острова, которой заявление Байдена о применении силы противоречит.

Президент США в последнее время несколько раз делал резонансные заявления, которые позже ему саму или представителям его администрации приходилось разъяснять. Так, в частности, Байден сказал, что считает геноцидом убийства мирных жителей в Украине, но уточил, что решение о том, можно ли квалифицировать происходящее именно так с юридической точки зрения, должны принимать юристы на международном уровне.

все события этого дня

Война Девяностый день

все события этого дня

Война Девяностый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь