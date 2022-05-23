В Черниговской области в результате ракетного удара по поселку Десна погибли 87 человек. Там расположен учебный центр ВСУ

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В поселке Десна Черниговской области 87 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного Россией 17 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском экономическом форуме.

Как следует из сообщений украинских СМИ, удар был нанесен по расположенному в поселке учебному центру ВСУ. Все ли 87 человек погибли именно там, не уточняется.

«Сколько людей мы потеряли за ночь — с этого начинается мое утро. Сегодня мы завершили работы на „Десне“. К сожалению, сегодня под обломками 87 жертв», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

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