ООН: число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Число беженцев, вынужденных покинуть свои жилища из-за военных конфликтов, насилия и преследований, впервые в истории превысило 100 миллионов человек.

Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, это во многом произошло из-за войны в Украине.

По подсчетам экспертов, с начала российского вторжения уже более 14 миллионов украинцев стали беженцами. Шесть миллионов из них покинули страну, еще восемь миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

В отчете Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC) говорится, что нынешнее число беженцев в мире уже превышает один процент населения Земли. В эти подсчеты включены люди, которые покинули свои страны, просят политического убежища за рубежом, а также 53,2 миллиона человек, ставшие внутренними беженцами из-за конфликтов в их странах.

Главные события дня

Война Восемьдесят девятый день

Главные события дня

Война Восемьдесят девятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь