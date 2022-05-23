«Коммерсант»: компания Leviʼs прекратила поставки в Россию и продает свой бизнес в стране

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Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co покидает российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсант». Источники издания рассказали, что компания уже прекратила поставки новых товаров и сейчас ищет покупателей на свой розничный бизнес в России.

В числе потенциальных покупателей российских магазинов Leviʼs источники называют турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России.

В марте головной офис Leviʼs заявлял, что из войны в Украине приостанавливает коммерческую деятельность и любые инвестиции в России.

Первый магазин Leviʼs открылся в России в 1993 году. По данным «Коммерсанта», сейчас у компании около 90 торговых точек в стране, часть из которых работают по франшизе.

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По данным Йельской школы менеджмента на середину мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний. В частности, были закрыты магазины концернов Inditex (бренды Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) и H&M.

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