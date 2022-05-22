В доме главы «новой администрации Энергодара» произошел взрыв. Самоназванный мэр и его охранники ранены

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В доме, где живет самоназванный глава «новой администрации Энергодара» Андрей Шевчик произошел взрыв, сообщают украинские СМИ, в том числе УНИАН.

По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, Шевчик и его охранники ранены. «Они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести», — написал он, добавив, что другие жители подъезда не пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщил Орлов, но, по имеющейся информации, можно говорить, что речь идет именно о покушении на Шевчика.

Mash сообщает, что взрывное устройство, по предварительным данным, заложили в электрощит в подъезде дома, где живет мать Шевчика. Бомба взорвалась, когда мэр пришел навестить ее.

Энергодар и находящаяся в нем Запорожская АЭС были заняты российскими войсками в первые дни вторжения РФ в Украину. Неоднократно сообщалось об акциях в поддержку Украины в Энергодаре, которые разгоняли российские военные.

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