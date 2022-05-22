«Это история для фильма». Первый командир полка «Азов» рассказал, как находившимся в Мариуполе бойцам перебрасывали помощь на вертолетах

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Бойцам полка «Азов», которые несколько недель держали оборону в Мариуполе, перебрасывали помощь на вертолетах. Об этом рассказал в интервью «Украинской правде» первый командир и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий, принимавший участие в операции.

По словам Билецкого, было более пяти попыток перебросить помощь бойцам «Азова» на вертолетах и все они, кроме двух последних, увенчались успехом. «Они летели, четко понимая, что вероятность погибнуть просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши», — подчеркнул он.

На вертолетах, рассказал он, доставляли подкрепление, вооружение, лекарства, а также забирали раненых и тела убитых. В частности, по его словам, таким способом в осажденный Мариуполь были переправлены 72 бойца «Азова». Билецкий также сообщил, что в последний вылет в Мариуполь отправились пятеро медиков из Днепра. «Это действительно для меня герои», — сказал он.

По мнению Билецкого, проведение подобных операций не имеет аналогов в истории. «Ни в каких никогда американцы не позволяли себе входить на более чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было», — сказал он, добавив, что «это история для фильма».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Полк «Азов» почти три месяца держал оборону в Мариуполе. После того, как почти вся территория города был захвачена российскими войсками, бойцы «Азова» продолжали обороняться, удерживая вместе с военными из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины территорию комбината «Азовсталь». До начала мая вместе с военными на «Азовстали» находились несколько сотен мирных жителей. Их удалось эвакуировать в начале мая. В середине мая военные начали покидать «Азовсталь». По данным Минобороны РФ на 20 мая, всего за несколько дней с завода вышли 2439 военных. Военных с «Азовстали» отвозят на территорию самопровозглашенной ДНР.

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