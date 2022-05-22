Минобороны Великобритании заявило о переброске в Украину российских БМПТ «Терминатор». На вооружении у РФ не более 10 таких машин

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Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине сообщило о переброске в зону боевых действий боевых машин поддержки танков «Терминатор».

По данным британских военных, БМПТ «Терминатор» отправлены на Северодонецкое направление наступления в Донбассе.

Такая техника стоит на вооружении только у одного из танковых полков Центрального военного округа, отмечает Минобороны Великобритании, добавляя, что в начале вторжения группировка войск ЦВО понесла тяжелые потери при попытке прорваться к Киеву.

У российской армии всего не более 10 БМПТ «Терминатор», «они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию», отмечает Минобороны Великобритании.

О переброске «Терминатором» в Украину ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на источник. «Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — заявлял он.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.

БМПТ «Терминатор» впервые был принят на вооружение российской армией в 2018 году. В открытых источниках нет данных о том, что было принято решение о серийном производстве «Терминаторов».

У БМПТ две 30-миллиметровые пушки, четыре пусковые установки управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, два гранатомета и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова.

Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно, но по информации из открытых источников их не более десяти.

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