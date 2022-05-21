Из российского офиса TikTok украли технику Apple на более чем два миллиона рублей

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Преступник украл из офиса российского представительства видеосервиса TikTok в Москве 31 телефон iPhone, восемь часов Apple Watch и четыре компьютера Mac, сообщают ТАСС и «База».

Кража в офисе ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке случилась в конце апреля. Источник ТАСС рассказал, что на замках офиса нет следов взлома, поэтому полиция предполагает, что у преступника были ключи.

По данным «Базы», полицейские опросили охранника торгового центра, где находится офис TikTok. В день кражи он заходил в ТЦ с большой сумкой, хотя тогда не работал. Охранник не смог пройти проверку на полиграфе, его отстранили от работы. О его задержании не сообщается.

В ГУ МВД по Москве подтвердили РИА Новости, что 27 апреля в офисе на Большой Якиманке украли телефоны, часы и компьютеры, при этом в полиции не раскрыли название компании. Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что технику украли из российского представительства компании ByteDance, которая владеет TikTok.

В МВД сообщили, что сумма ущерба превышает один миллион рублей. По оценке «Базы», ущерб составил 2,2 миллиона рублей. Полиция проводит проверку.

Компания ByteDance открыла офис в Москве в сентябре 2019 года, а в марте 2020 года в России зарегистрировали ООО «Тикток Рус», пишет РБК.

После начала войны в Украине TikTok временно запретил пользователям в России загружать новый контент и вести прямые трансляции из-за закона о «фейках» про российскую армию.

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