В Северодонецке обстреляли здание школы, где укрывались около 200 человек. Есть погибшие

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Глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай утверждает, что утром 20 мая российские войска обстреляли здание одной из школ в Северодонецке.

Артиллерийскому обстрелу подверглось здание, где укрывались около 200 человек, в том числе дети. В результате случившегося погибли три человека. Есть ли раненые, не уточняется.

«Полиция Луганской области пытаются перевезти людей в другое укрытие, — написал Гайдай в телеграме. — Прошу, если вы остались в городе, постоянно находитесь в укрытиях».

Российские войска пытаются окружить Северодонецк. 18 мая представители самопровозглашенной ЛНР заявили, что бои в Северодонецке идут уже в черте города. Глава Луганской области Сергей Гайдай в тот же день говорил, что больше всего от обстрелов в регионе «страдают Северодонецк и села вокруг него».

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