В Delivery Club подтвердили утечку данных о заказах пользователей

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Сервис доставки Delivery Club подтвердил, что данные о заказах некоторых клиентов компании оказались в сети, сообщает «Интерфакс».

«Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты», — сообщили в пресс-службе Delivery Club.

В компании извинились перед пользователями за утечку и подчеркнули, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение данных.

В Роскомнадзоре сообщили, что направили в Delivery Club запрос по поводу возможной утечки персональных данных клиентов.

Первоначально в Delivery Club отрицали утечку.

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В начале марта в сети появился сайт с утекшей информацией о клиентах «Яндекс.Еды», в том числе их адреса, телефоны, имена и данные о заказах. Сайт быстро заблокировали в России. Из-за утечки сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей за нарушение законов о персональных данных. Около 30 пользователей подали коллективный иск к сервису.

В мае Forbes сообщил, что на карте помимо информации из базы «Яндекс.Еды» появились сведения о пользователях СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito и «Билайна».

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