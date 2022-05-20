Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Из-за татуировки в виде листа конопли
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Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна по административному делу о пропаганде наркотиков.
Моргенштерн оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотических средств в интернете.
Как установил суд, в клипах Моргенштерна есть «множественные сцены, в которых крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя».
Защита Моргенштерна пообещала оспорить решение суда.
Моргенштерна уже штрафовали по обвинению в пропаганде наркотиков за клипы «Розовое вино — 2» и «Family» в июне 2021 года. Компанию Google за отказ удалить клип «Розовое вино — 2» с YouTube в апреле 2022 года оштрафовали на три миллиона рублей.
Осенью 2021 года глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.