Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Из-за татуировки в виде листа конопли

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера по административному делу о пропаганде наркотиков.

Моргенштерн оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотических средств в интернете.

Как установил суд, в клипах Моргенштерна есть «множественные сцены, в которых крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя».

Защита Моргенштерна пообещала оспорить решение суда.

Моргенштерна уже штрафовали по обвинению в пропаганде наркотиков за клипы «Розовое вино — 2» и «Family» в июне 2021 года. Компанию Google за отказ удалить клип «Розовое вино — 2» с YouTube в апреле 2022 года оштрафовали на три миллиона рублей.

Осенью 2021 года глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.

Читайте также

Моргенштерн отменил концерт в Москве и уехал из России — вскоре после того, как Бастрыкин обвинил его в «торговле наркотиками в соцсетях» Как развивался конфликт СК с рэпером. Цепочка событий

Читайте также

Моргенштерн отменил концерт в Москве и уехал из России — вскоре после того, как Бастрыкин обвинил его в «торговле наркотиками в соцсетях» Как развивался конфликт СК с рэпером. Цепочка событий

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь