Глава Госдепа заявил, что Россия сама в 1990-е годы отказалась от вступления в НАТО

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 1990-е годы Россия отклонила предложение вступить в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеведущему Стивену Колберу, расшифровка их беседы опубликована на сайте Госдепартамента США.

Во время интервью Колбер вспомнил слова папы римского Франциска, который допустил, что расширение НАТО до границ России способствовало началу войны в Украине. Блинкен в ответ заявил, что у НАТО нет агрессивных намерений по отношению к России:

НАТО — это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию; он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию.

В ответ журналист в шутку предложил принять Россию в НАТО. Блинкен ответил: «Знаете что? В 1990-х годы об этом действительно говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотят заниматься», — сказал глава Госдепа.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в 1990-е и 2000-е годы поднимался вопрос о вступлении России в НАТО. В 2017 году Путин сказал, что предлагал 42-му президенту США Биллу Клинтону подумать об этом, тот ответил, что «не против», а вся делегация США, по словам российского президента, «занервничала». В феврале 2022 года Путин сообщил, что реакция Клинтона на предложение «была весьма сдержанной». Билл Клинтон в свою очередь говорил, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину принять Россию в НАТО.

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