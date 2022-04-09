Клинтон рассказал, что предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО

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42-й президент США Билл Клинтон рассказал в колонке для The Atlantic, что во время своего он предлагал первому президенту РФ Борису Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину, чтобы Россия стала членом НАТО.

Клинтон рассказал, что сделал все возможное, чтобы помочь России «стать великой демократией XXI века». По его словам, США предоставили РФ 1,6 миллиарда долларов для вывода российских военных из стран Балтии, Россия участвовала в программе «Партнерство во имя мира» и в разных миротворческих миссиях, а также ее пригласили в , которая превратилась в «Большую восьмерку».

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, что я ясно дал понять Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон. Бывший президент США назвал ложными утверждения о том, что американские власти пытались изолировать Россию.

В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз, а с Путиным пять раз — два раза, когда он был премьер-министром при Ельцине, и три раза в течение 10 с лишним месяцев, когда наши президентские сроки совпадали. Это всего на три встречи меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Мысль о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложна. Да, НАТО расширялось, несмотря на возражения России, но расширение было связано не только с отношениями США и России.

В 2017 году президент России Владимир Путин сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. По словам Путина, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против», после чего, сказал российский президент, «вся делегация американская занервничала». В феврале 2022 года Путин сообщил, что сделал такое предложение Клинтону во время его визита в Москву в 2000 году, и реакция президента США «была весьма сдержанной».

За время существования НАТО, образованного в 1949 году, Россия трижды пыталась вступить в военный альянс. В 1954 году Москва предложила, чтобы Советский Союз приняли в НАТО. В 1990-е годы Борис Ельцин также предлагал, чтобы Россия присоединилась к альянсу. В 2000 году, как уже упоминалось, Путин поднимал этот вопрос на переговорах с Клинтоном.

Как Россия пыталась вступить в нато НАТО исполнилось 70 лет. СССР и Россия всегда считали блок угрозой — и трижды собирались в него вступить

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