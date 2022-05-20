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Доходы России от продажи газа странам Европы по итогам 2022 года составят 100 миллиардов долларов, следует из прогноза американской финансовой группы Citigroup, о котором пишет французская газета Les Echos.

Из-за повышения цен на энергоносители прогнозируемые газовые доходы России, по оценке Citigroup, почти вдвое превысят доход 2021 года, когда цены на топливо «уже были высокими»

По расчетам профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса, страны Евросоюза, несмотря на санкции и обещания ввести эмбарго, ежедневно платят «Газпрому» 200 миллионов долларов за поставки газа.

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После начала войны в Украине страны Евросоюза говорят о желании снизить свою зависимость от российских газа и нефти, на которые приходится по 40% и 27% европейского потребления этих продуктов соответственно. Страны ЕС собирались ввести эмбарго на поставки российской нефти, но пока не смогли договориться об этом.

7 марта на фоне опасений запрета на импорт российских энергоресурсов стоимость газа на торгах обновила исторический максимум, поднявшись до 3892 доллара за тысячу кубометров. В дальнейшем курс снизился в несколько раз — утром 20 мая газ стоил около 985 долларов за тысячу кубометров.

Россия с 1 апреля требует от «недружественных» стран платить в рублях по ранее заключенным контрактам на поставки газа. Болгария и Польша уже отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны прекратились. Также от оплаты в рублях отказалась Финляндия; ожидается, что поставки в страну прекратят 21 мая.

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