Владелец брендов Reserved и House продал бизнес в России. Магазины возобновят работу

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Польская компания LPP собирается возобновить работу своих магазинов Reserved и House в России, закрытых после начала войны в Украине, сообщает РБК.

«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», — говорится в распространенном компанией сообщении.

LPP Group также владеет брендами Cropp, Mohito и Sinsay, российские магазины которых также приостановили работу. Планируется ли их открытие, не уточняется.

Об открытии магазинов стало известно через несколько часов после того, как LPP заявила о продаже своего российского бизнеса китайскому концерну, название которого пока не разглашается.

По условиями сделки, пишет «Коммерсант», новый владелец не сможет использовать бренды LPP, но «будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании».

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По данным Йельской школы менеджмента на середину мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний. В частности, были закрыты магазины концернов Inditex (бренды Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) и H&M.

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