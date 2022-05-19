В Госдуму поступил законопроект о создании детского движения «Большая перемена». Его наблюдательный совет может возглавить Путин

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Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о создании в России нового движения детей и молодежи «Большая перемена». Первым об этом сообщило агентство ТАСС.

Согласно законопроекту, членство в движении будет добровольным. Его участниками смогут стать школьники в возрасте от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

Среди целей движения названы «содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», создание возможностей для их развития и самореализации, а также их подготовка «к полноценной жизни в обществе».

С участниками движения будут работать наставники. Ими смогут стать люди старше 18 лет, закончившие школу, техникум или колледж. Статус наставника нельзя будет получить «иностранным агентам» и аффилированным с ними лицам, сказано в законопроекте.

Обновление. Наблюдательный совет «Большой перемены» может возглавить президент России Владимир Путин. Об этом «Медузе» рассказали источник, близкий к руководству Госдумы, и источник, знакомый с ходом разработки законопроекта. По их словам, правление «Большой перемены» возглавит заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.

19 мая 2022 года отмечается 100 лет с момент создания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина — самой массовой детской организации в СССР.

Два дня назад источники РБК и «Московского комсомольца» сообщили, что российские власти хотят прурочить к столетию советской пионерии создание нового движения детей и молодежи. При этом его неверно будет считать аналогом пионерской организации хотя бы потому, что членство в нем не будет обязательным, отмечали собеседники РБК. Издание писало, что новая структура может быть создана на базе существующих детских и молодежных организаций.

В России уже есть проект под названием «Большая перемена». Он был создан в 2020 году на платформе «Россия — страна возможностей» и проводит конкурсы среди школьников по финансированию их дальнейшего образования. Глава наблюдательного совета проекта — первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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