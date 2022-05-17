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РБК: в России в столетний юбилей пионерии создадут новое детское движение

Источник: РБК

Администрация президента РФ, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи, сообщает РБК.

Источники издания говорят, что законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая — в день столетия советской пионерии. Такие же сведения ранее приводил «Московский комсомолец».

Необходимость создания движения один из собеседников РБК объяснил задачей «воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков». Однако, источники утверждают, что новое движение будет неверно считать аналогом пионерской организации хотя бы потому, что членство в нем не будет обязательным.

Новая структура, возможно, будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций. Также среди учредителей организации может оказаться движение «Юнармия», пишет издание. Планируется, что ячейки движения появятся как в школах, так и в средних специальных учебных заведениях.

На пост лидера, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Ранее он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, а также был главой команды КВН «Четыре татарина».

На День защиты детей 1 июня запланирован съезд детских движений России — он, как ожидается, пройдет на полях фестиваля детства и юношества в Москве, на ВДНХ. Участники съезда могут обсудить будущее движение и его название, которого пока нет, поясняет один из собеседников РБК.

РБК
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