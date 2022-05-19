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Reuters: США намерены вооружить Украину противокорабельными ракетами

Источник: Reuters

Власти США планируют передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут преодолеть российскую блокаду Черного моря, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации и Конгрессе.

По словам собеседников агентства, Вашингтон рассматривают возможность поставки ракет «Harpoon» («Гарпун») производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies. Дальность действия первых ракет достигает 300 километров, вторых — 250 километров.

Вооружения рассчитывают отправить напрямую или через европейского союзника, у которого есть это оружие в наличии. Несколько государств, утверждают источники, готовы отправить Украине ракеты «Harpoon», но никто из них не хочет быть первой или единственной страной-поставщиком из опасений ответных действий России, если российский корабль будет потоплен ракетой из их запасов.

По сведениям Минобороны Великобритании, в оперативной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей ВМФ РФ, включая подлодки. Как заявил агентству военный эксперт Брайан Кларк, для того, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду, будет достаточно от 12 до 24 ракет типа «Harpoon».

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