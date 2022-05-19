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Reuters сообщил о «разговоре на повышенных тонах» между главами МИД Турции и Швеции. Они обсуждали планы Стокгольма вступить в НАТО

Источник: Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «повысил голос» на главу МИД Швеции Анн Линде во время обсуждения планов Стокгольма вступить в НАТО. Об этом сообщают источники Reuters, указывая, что речь идет о значительном нарушении дипломатического протокола.

Турецкий министр, по словам дипломатического источника в НАТО, заявил Линде, что «его раздражает ее феминистская политика, которая принесла немало напряженности».

Собеседники Reuters в НАТО дали понять, что не ожидали от турецких чиновников такого поведения в «исторический момент».

«Мы пытались понять, чего хотел наш турецкий коллега — в смысле, действительно хотел», — сказал дипломат, который, как и другие источники, говорил на условиях анонимности из-за особой деликатности вопроса. «Это было неловко», — подчеркнул он.

Турецкий дипломатический источник, в свою очередь, представил иную версию переговоров глав МИД. По его словам, Чавушоглу «с уважением изложил позицию Турции», отвергнув, по его словам, утверждение Линде о том, что нежелание Анкары видеть Швецию в составе НАТО связано с «феминистской внешней политикой», которую проводит королевство.

«Ее комментарии не помогают заявке Швеции на вступление в НАТО, в то время как заявления, исходящие от Финляндии, тщательно продуманы», — сказал источник.

Турция, входящая в НАТО, заблокировала начало переговоров о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. По данным Bloomberg, власти Турции выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Финляндии и Швеции. Среди них — признание этими странами Рабочей партии Курдистана и связанных с ней структур террористическими организациями, а также поставки новой военной техники и снятие санкций, наложенных из-за покупки Турцией российских зенитных комплексов С-400.

Швеция и Финляндия решили войти в НАТО

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