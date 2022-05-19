Депутата думы Владивостока, переставшего приходить на заседания после критики войны, задержали на границе США и Мексики

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Депутата городской думы Владивостока от КПРФ Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и США. Об этом со ссылкой на источники сообщили приморское издание PrimaMedia, а также агентства РИА Новости и ТАСС.

По словам собеседников PrimaMedia и РИА Новости, предполагаемой причиной задержания стала попытка депутата незаконно попасть в США.

Источник PrimaMedia добавил, что у Каменщикова есть ребенок, получивший гражданство США в связи с тем, что он был рожден на территории страны.

В думе Владивостока РИА Новости сообщили, что Каменщиков числится действующим депутатом, но не появляется на заседаниях с конца февраля. Тогда он подал заявление о выходе из партии и сообщил о готовности сложить депутатский мандат из-за несогласия с вторжением в Украину. «Я против войны в принципе», — цитировал его «Коммерсант».

Первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Анатолий Долгачев заявил «Коммерсанту», что после выхода Каменщикова из партии ему предлагали сложить и депутатские полномочия, но он этого не сделал. Где он сейчас, Долгачев не знает. Он отметил, что для коммуниста «последнее дело бежать в США, против империалистической политики которой выступает партия».

США в российско-украинской войне оказывают Киеву финансовую и военную помощь, а также предоставляют разведданные. Американские СМИ писали, в частности, что эти данные помогли украинским войскам нанести удар по российскому в начале апреля.

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