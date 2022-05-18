Партнер центра имени Чумакова по изготовлению «КовиВака» сообщил об остановке производства вакцины

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Компания «Нанолек» — партнер центра имени Чумакова по изготовлению вакцины от коронавируса «КовиВак» — заявила об остановке производства препарата, сообщает РБК.

«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы „КовиВака“», — цитирует издание замгендиректора компании Максима Стецюка.

По его словам, произведенная «самостоятельно» партия размером около 500 тысяч доз сейчас лежит на складе компании. Производство этих доз Стецюк назвал убыточным.

РБК пишет, что до конца 2021 года центр имени Чумакова был единственным производителем «КовиВака». В начале 2021 года «Нанолек» говорил о планах произвести за год 5 миллионов доз, но в сентябре в компании заявили о планах наладить массовое производство лишь к концу осени.

Вакцина «КовиВак» сделана по классической технологии с инактивированным («убитым») вирусом-возбудителем с добавкой стимулятора иммунитета и пользовалась в России большим спросом: в Москве желающие привиться ею стояли в многочасовых очередях. При этом из-за ограниченного количества привиться «КовиВаком» все желающие не могли.

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