Партнер центра имени Чумакова по изготовлению «КовиВака» сообщил об остановке производства вакцины
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Компания «Нанолек» — партнер центра имени Чумакова по изготовлению вакцины от коронавируса «КовиВак» — заявила об остановке производства препарата, сообщает РБК.
«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы „КовиВака“», — цитирует издание замгендиректора компании Максима Стецюка.
По его словам, произведенная «самостоятельно» партия размером около 500 тысяч доз сейчас лежит на складе компании. Производство этих доз Стецюк назвал убыточным.
Если потребность в противоковидной вакцине вновь появится, в компании обещают, что быстро возобновят производство.
РБК пишет, что до конца 2021 года центр имени Чумакова был единственным производителем «КовиВака». В начале 2021 года «Нанолек» говорил о планах произвести за год 5 миллионов доз, но в сентябре в компании заявили о планах наладить массовое производство лишь к концу осени.
Вакцина «КовиВак» сделана по классической технологии с инактивированным («убитым») вирусом-возбудителем с добавкой стимулятора иммунитета и пользовалась в России большим спросом: в Москве желающие привиться ею стояли в многочасовых очередях. При этом из-за ограниченного количества привиться «КовиВаком» все желающие не могли.