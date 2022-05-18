Госдума одобрила в первом чтении законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

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Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который позволит не исполнять в России решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По таким постановлениям, согласно проекту закона, Генпрокуратура РФ может выплачивать компенсации заявителю до начала января 2023 года.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект, предполагающий, что постановления ЕСПЧ больше не будут считаться основанием для пересмотра решений российских судов.

Инициатива подразумевает создание дополнительного механизма, который расширит основания для отмены судебных решений, вступивших в силу, и позволит возобновлять производство по уголовному делу из-за новых обстоятельств.

Один из авторов обоих законопроектов, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснял, что необходимость в этих инициативах появилась после прекращения членства РФ в Совете Европы. По его словам, возможность для граждан обратиться в ЕСПЧ «носила положительный характер», но в последнее время стало сильно политизироваться.

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16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ из-за выхода России из Совета Европы. ЕСПЧ уточнил, что россияне смогут подавать жалобы на нарушения прав человека, если эти нарушения произошли до 16 сентября 2022 года. После этого срока также можно будет подать жалобу, но не на новые нарушения. Суд также должен рассмотреть уже поданные жалобы, по которым еще не приняли решений.

Какие последствия ждут россиян

Россияне скоро не смогут жаловаться в ЕСПЧ. Куда теперь обращаться тем, чьи права нарушены? 11 карточек

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