ФСБ отчиталась о задержании «сторонника украинских нацистов», подозреваемого в повреждении ЛЭП в Кемерово

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В Кемерово задержан местный житель, подозреваемый в диверсии на линии электропередач, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

В заявлении спецслужбы, которое цитирует «Интерфакс», задержанный россиянин называется «сторонником украинских нацистов». Утверждается, что он причастен к повреждению двух опор ЛЭП, в результате которого произошло временное отключение электроэнергии в Кемеровской области. Насколько серьезным был сбой, не уточняется.

В отношении задержанного, чье имя не называется, возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное повреждение имущества» (часть 2 статьи 167 УК, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) и «диверсия» (статья 281 УК, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненно).

Во время обысков у подозреваемого изъяли «бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции города Кемерово, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий».

ФСБ опубликовала кадры с задержанным, на которых он дает признательные показания, а также рассказывает, что планировал поджечь военкомат.

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