Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Андрей Панов, выступавший против войны, заочно арестован российским судом. Его обвинили в мошенничестве

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Хорошевский районный суд Москвы 18 мая заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, сообщает РБК.

Панов, уехавший из России после начала вторжения в Украину и публично выступивший против войны, обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по статье 159, часть 4 УК России.

По данным источника РБК, поводом для уголовного дела стал контракт на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», заключенный с американской компанией Bain в 2019 году. Сумма контракта составляла около 200 миллионов рублей.

Сам Панов заявил РБК, что «обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора «Аэрофлота» разных лет.

«Очевидно, что обвинения в мой адрес политически мотивированы. При этом сами обвинения абсурдны, ничем не подтверждаются», — сказал бывший топ-менеджер «Аэрофлота», отметив, что уголовное дело было открыто через день после выхода его колонки в Financial Times.

В середине апреля в Financial Times вышла колонка Андрея Панова, в которой он, в частности, призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки, связанные с войной в Украине.

Статья, по которой обвиняют Панова, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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