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Президент России Владимир Путин лично вовлечен в ход военных действий в Украине и принимает локальные оперативные и тактические решения, которые обычно принимают военные в звании полковника, командующие личным составом в 700-1000 человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

«Мы считаем, что Путин и [глава Генштаба Валерий] Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ждем от полковника или », — заявил один из источников.

По данным собеседников издания, Путин лично участвовал в определении маршрутов передвижения войск в Донбассе, где несколько дней назад российские войска неоднократно пытались безуспешно форсировать реку Северский Донец.

The Guardian отмечает, что обычно руководители государства не принимают участие в разработке оперативных решений. «Они должны определять политическую стратегию, а не погрязать в повседневных делах», — подчеркнул один из экспертов, опрошенных изданием.

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