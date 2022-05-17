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Министр обороны Украины заявил, что Россия «по многим признакам» готовится к длительной войне

Источник: Украинская правда

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Россия готовится вести длительную войну. Соответствующее заявление, пишет «Украинская правда», Резников сделал во вторник в обращении к участникам заседания Совета иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.

«По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу», — сказал Резников, добавив, что в Херсонской и Запорожской областях, по его сведениям, российские войска «активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне».

В связи с этим министр обороны Украины призвал ускорить обещанные поставки вооружений, указав, в частности, что «затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса».

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
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