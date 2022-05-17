«Коммерсант»: летом в Крыму не откроются до трети гостиниц

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В летний сезон 2022 года в Крыму из-за низкого спроса не откроются до трети гостиниц и гостевых домов, принимающих туристов, сообщили «Коммерсанту» представители местной туриндустрии.

Как рассказала исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, в майские праздники отели Крыма были загружены всего на 10-15%, а ожидаемая загрузка на лето сейчас составляет 30–40% (при этом хорошим показателем для полуострова считается 70–80%).

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на отдых в Крыму сейчас ниже, чем на Краснодарский край. Неназванные источники газеты на туристическом рынке утверждают, что в реальности продажи летних туров в Крым упали на 50-55% и даже 85% год к году. Отельеров не спасло даже снижение цен на свои услуги.

Представитель сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксана Шустикова связала низкий спрос на отдых в Крыму с ухудшением транспортной доступности. Аэропорт Симферополя закрыли для пассажирских рейсов с начала войны в Украины, а число комфортных поездов в Крым сейчас ограниченно.

Также один из собеседников «Коммерсанта» в отрасли назвал ключевой проблемой опасения туристов из-за близости Украины, где проходят боевые действия.

Главные события дня

Война Восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь