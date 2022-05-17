Генпрокуратура РФ потребовала внести «Азов» в список террористических организаций

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Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести украинский полк «Азов» в список террористических организаций. Об этом сообщил Минюст РФ.

В ведомстве заявили, что заседание суда назначено на 26 мая. Оно пройдет в закрытом режиме.

Полк «Азов» был сформирован в Мариуполе в 2014 году из добровольцев; через несколько месяцев он вошел в состав Национальной гвардии Украины. На ранних этапах существования «Азова» его бойцов неоднократно обвиняли в использовании ультраправой и неонацистской идеологии. Сейчас руководство полка и ВС Украины отрицают какую-либо идеологическую направленность подразделения.

Бойцы «Азова» составляют основную часть воинского контингента, удерживающего на протяжении нескольких недель завод «Азовсталь» в Мариуполе. 16 мая военнослужащие начали сдаваться в плен — за первые сутки с территории завода вышли 265 человек.

Власти Украины заявили, что бойцы «Азова» будут обменяны на российских военнопленных. В Госдуме РФ 17 мая депутаты предложили законодательно запретить выдачу «нацистских преступников», к которым они причислили бойцов «Азова», державших оборону в Мариуполе.

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