«Если распил, очень будет противно». Поэты-участники марафона «Zа Россию» заявили, что получили гонорары значительно меньше сметы
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Поэты Мария Ватутина и Игорь Караулов, участвовавшие в патриотическом марафоне «Zа Россию», утверждают, что получили гонорары на порядок меньше, чем было указано в сметах. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить».
Как ранее выяснила «Русская служба Би-би-си», на организацию марафона, проводившегося по российским регионам в апреле-мае в поддержку «спецоперации» в Украине, было потрачено из федерального бюджета 95,3 миллиона рублей. Издание, изучившее данные портала госзакупок, назвало этот госконтракт самым дорогим из когда-либо заключавшихся в России на оплату концертной программы.
Больше всего на марафоне, по данным «Би-би-си», заработала группа Сергея Галанина «СерьГа»: за семь выступлений музыкантам заплатили 10,5 миллиона рублей. Самым дорогим выступлением марафона стал единственный концерт группы «Uma2rman» в Барнауле — его оценили в 4,1 миллиона рублей.
Поэты Ватутина и Караулов, согласно сметам, должны были получить за серию из семи выступлений по 596 и 567 тысяч рублей соответственно. Однако в беседе с журналистами «Можем объяснить» оба поэта сказали, что на деле суммы их заработков в марафоне исчислялись двузначными числами.
Еще одна участница марафона, попросившая не называть ее имени, также опровергла получение гонорара в сотни тысяч рублей за несколько выступлений. «Сумма в разы меньше», — заявила она.
Мария Ватутина сказала, что уже обратилась к организаторам программы за разъяснениями расхождений в цифрах, но ответа пока не получила. «Мои командировочные за 24 дня исчислялись двузначной цифрой… Если распил, что не доказано, конечно, очень будет противно», — отметила она.
Ватутина говорит, что ни минуты не сомневалась в своем участии в серии концертов. «Во-первых, это моя гражданская позиция. Во-вторых, это первая за многие десятилетия возможность поэтов выйти к огромному количеству людей напрямую. В-третьих, это города, которые я еще не видела, а поэту важно знать свою страну», — объяснила поэтесса.