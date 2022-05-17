Дума Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за слов Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты»

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Представители городской думы Екатеринбурга обратились в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку словам телеведущего Владимира Соловьева о городе. Об этом РБК сообщил спикер екатеринбургской думы Игорь Володин.

Ветераны, общественники обратились к нам в городскую думу для того, чтобы определить на сколько это все выглядит по закону и дать правовую оценку. Поэтому я все это, все жалобы отправил в прокуратуру города. Дума правовую оценку не дает. Буквально недавно [отправили обращение в прокуратуру].

В конце апреля Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» заявил, что в Екатеринбурге находится «центр мерзотной либероты». Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал ведущего «следить за языком». Тот отреагировал словами: «Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор?»

За Куйвашева вступился руководитель Уральского государственного театра эстрады, певец Александр Новиков. Он обратился к Соловьеву с вопросом: «Ты-то с чего заблатовал?» Ведущего также раскритиковал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а депутаты законодательного собрания Свердловской области пожаловались на Соловьева главе телерадиокомпании ВГТРК.

Спор Соловьева с Куйвашевым. Подробнее

Свердловский губернатор осудил Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Ты мне стрелку что ли забиваешь?» — ответил телеведущий

Спор Соловьева с Куйвашевым. Подробнее

Свердловский губернатор осудил Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Ты мне стрелку что ли забиваешь?» — ответил телеведущий

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