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Евгений Куйвашев Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьев 27 апреля в эфире программы «Полный контакт» в беседе с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым выразил мнение, что в Екатеринбурге находится «центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей». Он высказал мнение, что у некоторых жителей города в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

Якушев в прямом эфире согласился с такой оценкой Соловьева. Однако другие уральские политики, в частности, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, осудили ведущего.

Утром 28 апреля слова Соловьева прокомментировал и действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На своей странице во «ВКонтакте» он назвал екатеринбуржцев свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить людьми, которые «по-настоящему, а не напоказ, любят свой город и свою страну». Он также записал видеообращение, в котором призвал ведущего «следить за языком».

Горожане вас будут очень ждать на ваши лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я думаю, что (я надеюсь, что) это было сгоряча и необдуманно. А на Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком.

В ответ Соловьев в новом выпуске «Полного контакта» обвинил Куйвашева в угрозах «по понятиям» и предложил губернатору присоединиться к людям, которые «пытались грохнуть» его.

Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? <…> Это что вот сейчас было — «следить за языком»? Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских.

Соловьев не впервые оскорбительно высказывается о жителях Екатеринбурга. Так, в 2019 году во время акций протеста против строительства храма в парке в центре города ведущий назвал Екатеринбург «городом бесов». Эта фраза стала мемом, впоследствии в самом городе ее использовали в стрит-арте, а также при производстве одежды и другого мерча.

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