Преподаватель РАНХиГС рассказал, что его попросили уволиться после жалобы коллеги на его пост о 9 мая и «позорной» войне в Украине

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Преподавателя курса «Критическое мышление» Института общественных наук Дениса Грекова попросили написать заявление об увольнении после жалобы на его пост с критикой войны в Украине. Об этом Греков рассказал « ».

По словам преподавателя, 11 мая его вызвали в деканат, где он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 6 мая. «Мне предложили написать по собственному желанию, я согласился… Вы про , наверное, слышали. В общем, чтобы не создавать дополнительный повод для преследования своего вуза, я совершенно спокойно написал заявление», — рассказал Греков.

Как отмечает "Медиазона", Грекова уже убрали из списка преподавателей на сайте РАНХиГС.

Поводом для увольнения преподавателя стал пост другого преподавателя вуза, профессора кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки Натальи Таньшиной, сообщает издание. Она опубликовала скриншот публикации Грекова в (страница закрыта), прокомментировав его такими словами: «Когда такие воспитатели подрастающего поколения, нам никакие внешние враги не нужны. Мы сами все испортим и разрушим».

В своей публикации Греков заявил, что миф, который выстраивала советская и российская пропаганды вокруг Второй мировой войны, «выдохся». По мнению преподавателя, «все составляющие мифемы про 9 мая и великую победу обнулились реальностью», в том числе в результате «позорной и подлой войны» в Украине, развязанной российскими властями.

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В марте 2022 года прокуратура Москвы по итогам проверки РАНХиГС пришла к выводу, что образовательная программа университета Liberal Arts «направлена на разрушение традиционных ценностей». После претензий ведомства программу переименовали. Источник «Медиазоны» утверждал, что до конца учебного года на программе Liberal Arts введут цензуру.

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