Власти Мариуполя обвинили Россию в применении фосфорных боеприпасов против «Азовстали»

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что российские военные применили боеприпасы, начиненные белым фосфором, против людей, защищающих комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.

Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, что 14 мая против защитников «Азовстали» использовали реактивный зажигательный снаряд МЗ-21 (индекс 9М22С), который предназначен для стрельбы из боевой машины БМ-21 «Град».

Андрющенко опубликовал в своем телеграм-канале видео с обстрелом «Азовстали».

Боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

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